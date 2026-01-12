Vía Posadas / Clima

Buen tiempo y amplitud térmica marcarán el lunes en Misiones

Se espera una jornada estable, con mañanas frescas y tardes cálidas, sin lluvias en toda la provincia.

Jimena Leguizamón
12 de enero de 2026,

Este lunes 12 de enero se presentará con condiciones de buen tiempo en Misiones, caracterizado por el predominio del sol y temperaturas agradables a lo largo del día. La jornada estará atravesada por una marcada amplitud térmica: las primeras horas serán frescas e incluso frías en el norte provincial, mientras que por la tarde se registrará un ascenso térmico acompañado por un leve aumento de la nubosidad.

La estabilidad atmosférica estará favorecida por el ingreso de una masa de aire seco y fresco, con vientos de dirección variable, aunque con predominio del sector sureste y suroeste. Las velocidades oscilarán entre los 2 y 11 km/h, con probabilidad de ráfagas que podrían alcanzar entre 10 y 30 km/h. La calidad del aire se mantendrá en niveles considerados buenos.

No se esperan precipitaciones en toda la provincia, con una probabilidad estimada entre el 5 y el 20 por ciento. En cambio, será alta la probabilidad de formación de nieblas y neblinas durante la mañana. En cuanto a las temperaturas, la máxima provincial rondaría los 31 °C en Montecarlo, mientras que la mínima se ubicaría cerca de los 14 °C en Bernardo de Irigoyen.

