Bomberos rescataron a dos menores arrastrados por un arroyo en Posadas.

Efectivos de la División Rescates Complejos de bomberos de la Policía de Misiones intervinieron en el mediodía de ayer para asistir a dos menores que habían sido arrastrados por la corriente del arroyo El Puma, en Posadas. El hecho ocurrió cerca de las 12:20 en la intersección de la avenida Los Pumas y calle Lirio, en el barrio Itaembé Guazú.

Según el relato de las víctimas, una adolescente de 13 años y un joven de 16 intentaron cruzar el canal del arroyo cuando fueron sorprendidos por la fuerza del agua, que los arrastró varios metros. Sin poder sujetarse de nada y asustados por la situación, nadaron hasta una zona con ramas, logrando salir por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos.

A pesar del episodio, ambos se encontraban en buen estado general y presentaban únicamente raspones superficiales. Debido a que no podían comunicarse con sus padres, el personal policial los trasladó hasta sus hogares y advirtió a sus progenitores sobre la peligrosidad de lo sucedido.