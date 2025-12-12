Avanza la investigación por venta ilegal de armas en Misiones: secuestran nuevas pruebas en allanamientos simultáneos.

La investigación por la presunta comercialización clandestina de armas en Misiones dio un paso significativo con la realización de allanamientos simultáneos en los domicilios de los policías detenidos días atrás. Las diligencias se llevaron adelante por orden de la jueza de Instrucción 5 de Alem, Selva Zuetta, y contaron con la presencia del juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón, quien supervisó personalmente los procedimientos.

Los operativos, efectuados en Posadas y Garupá, permitieron el secuestro de armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y teléfonos celulares, elementos considerados de gran valor para el avance de la causa. La División Investigaciones de la Unidad Regional VI llevó adelante las intervenciones, acompañada por el soporte técnico de la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas (SAIC) de la Procuración General.

Trabajo técnico especializado

Durante los allanamientos, la SAIC trabajó de forma coordinada con la brigada, aportando su capacidad técnica para identificar, documentar y preservar los teléfonos celulares hallados, asegurando la cadena de custodia desde el momento de su secuestro. Su intervención permitió optimizar la obtención de evidencia digital y reforzar la solidez técnica del operativo.

La Secretaría también estará a cargo de la pericia forense de todos los dispositivos vinculados al expediente, incluidos los secuestrados previamente durante el operativo encubierto en Dos Arroyos. Mediante técnicas avanzadas de extracción y análisis, se examinarán comunicaciones, historiales, metadatos y registros que podrían aportar información clave sobre la presunta red de comercialización ilegal de armas.

Investigación en curso

Los procedimientos de ayer jueves se enmarcan en la causa que llevó a la detención de dos cabos de la Policía de Misiones: Fernando Emanuel D. (31) y Elías R. (24). Ambos fueron capturados durante una entrega controlada en Dos Arroyos, operativo en el que también fue demorado un adolescente de 17 años señalado como intermediario. En aquella intervención ya se habían secuestrado armas, municiones y teléfonos celulares, ahora incorporados al conjunto que será analizado digitalmente.

El reciente secuestro de nuevas armas, municiones, chalecos antibalas y dispositivos móviles refuerza el cuadro probatorio y permite avanzar con distintas líneas de investigación. Mientras tanto, la Jefatura de Policía mantiene en disponibilidad a los dos efectivos bajo actuaciones administrativas.

Fuentes judiciales destacaron la articulación entre la Brigada de Investigaciones de Alem, la supervisión del juez Verón y el aporte técnico-forense de la SAIC, señalando que este trabajo conjunto está siendo determinante para el avance sólido y preciso de la causa.