Asesinaron a tiros a un joven de 21 años en Garupá y detuvieron a un sospechoso.

El barrio Belén de Garupá fue escenario de un violento episodio en la noche del jueves, cuando un joven de 21 años fue atacado a tiros y perdió la vida en inmediaciones de la vivienda de su cuñada, a la que había llegado de visita junto a su pareja.

De acuerdo a la denuncia realizada por la novia de la víctima, identificada como Denis Iglesias, el joven se encontraba descendiendo mercadería de un automóvil cuando un sujeto desconocido pasó por el lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego contra él.

Iglesias fue trasladado de urgencia al hospital de Fátima alrededor de las 22:30, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. El joven presentaba al menos siete heridas provocadas por arma de fuego.

Tras el hecho, efectivos del CIO 911 y de la Dirección Homicidios, junto al personal de la Comisaría Quinta de Garupá, desplegaron un amplio operativo de rastrillaje y búsqueda para dar con el autor de la balacera.

Luego de diversas tareas investigativas y entrevistas, durante la madrugada de este viernes se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Gardel, en el barrio Piedras Blancas. El procedimiento, realizado bajo orden y supervisión del juez interviniente Fernando Verón, permitió la detención de un joven de 26 años, identificado como Lucas Exequiel, quien quedó imputado como sospechoso de homicidio.

La investigación continúa con nuevas diligencias para reconstruir lo ocurrido y determinar el posible móvil del crimen, que se convirtió en el segundo homicidio registrado en lo que va del mes de diciembre en la localidad.