Argentina y Paraguay resolvieron el conflicto aéreo y normalizan operaciones en Posadas y Encarnación

Un protocolo conjunto permitirá desde el 15 de septiembre restablecer el uso del sistema de aproximación por ILS en Posadas y coordinar el control del espacio aéreo compartido.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

10 de septiembre de 2025,

Argentina y Paraguay alcanzaron un acuerdo que destraba el conflicto generado por la recategorización del aeropuerto de Encarnación a internacional. A partir del 15 de septiembre se reanudarán las operaciones normales en los aeropuertos de Posadas y Encarnación, lo que incluye la reactivación del sistema de aproximación por instrumentos (ILS) en la capital misionera.

El inconveniente surgió porque, hasta el mes pasado, el aeropuerto encarnaceno funcionaba como aeródromo de vuelos civiles menores y militares, con operaciones coordinadas desde Posadas. Tras ser elevado a categoría internacional, Paraguay estableció su propio control de tráfico aéreo, lo que modificó el uso habitual del espacio aéreo y dejó inactivo el sistema ILS en Posadas.

La situación generó dificultades en las maniobras de aproximación de las aeronaves y obligó a modificar las trayectorias de ingreso a la pista misionera. Según la normativa internacional, un mismo espacio aéreo no puede estar bajo dos controles diferentes, por lo que fue necesaria una mesa de diálogo.

En la reunión realizada ayer martes en Asunción, las autoridades aeronáuticas de ambos países acordaron un protocolo de coordinación que permitirá el control compartido del espacio aéreo y el normal desarrollo de las operaciones.

Con este consenso, Posadas volverá a disponer de su sistema ILS para garantizar aterrizajes seguros en condiciones meteorológicas adversas, mientras que Encarnación podrá operar plenamente como aeropuerto internacional bajo supervisión coordinada.

