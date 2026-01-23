Alerta en Praia Brava: robaron otra camioneta a turistas posadeños en Florianópolis.

Un nuevo robo de vehículo a turistas posadeños en Brasil volvió a generar preocupación en el litoral catarinense. En esta ocasión, delincuentes se llevaron una camioneta perteneciente a cuatro veraneantes de Posadas que se encontraban disfrutando del día en Praia Brava, en la zona de Florianópolis. Se trata del segundo caso registrado en pocos días en el mismo sector.

Iván Vargas, propietario del rodado, contó que junto a otra pareja llegaron a Brasil el pasado 15 de enero y se alojaban en la zona de Ingleses. Este jueves decidieron pasar la jornada en Praia Brava y arribaron cerca de las 14 horas. Dejaron la camioneta en un estacionamiento público, donde —según relató— había un cuidador.

Tras permanecer alrededor de dos horas en la playa, al regresar advirtieron que el vehículo ya no estaba y que tampoco se encontraba el cuidador. En el predio había unos 100 autos estacionados, en su mayoría con patentes argentinas. Testigos señalaron que en la zona los robos son reiterados y alertaron sobre el presunto uso de inhibidores de alarmas por parte de los delincuentes.

La situación genera mayor angustia porque en el interior del vehículo se encontraban toda la documentación, dinero en efectivo y las llaves. La patente de la camioneta robada es AC209NU.

Este episodio se suma a un antecedente ocurrido el jueves 8 de enero, también en Playa Brava, cuando una familia misionera sufrió el robo de su camioneta en circunstancias similares. En ese caso, el damnificado fue Alberto Blanco, quien se encontraba de vacaciones y debía regresar a la Argentina al día siguiente.

Según su testimonio, habían dejado el vehículo en un estacionamiento tras dialogar con la propietaria del lugar y activar la alarma. Al regresar por la tarde, encontraron el predio cerrado y vacío. La dueña explicó que, al retirarse los demás vehículos cerca de las 15 horas, decidió cerrar el lugar.

En ese primer hecho intervino la Policía Civil de Praia Brava, aunque la investigación se vio dificultada por la ausencia de cámaras de seguridad. Con este segundo robo en la misma zona, turistas argentinos manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos delictivos en plena temporada alta. Ambos casos permanecen bajo investigación de las autoridades brasileñas.