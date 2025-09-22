Vía Posadas / Puma

Alerta en Posadas por la posible presencia de un puma en barrio Pelerín

Vecinos reportaron haber visto al animal dentro de una vivienda este lunes por la mañana; la Policía y especialistas en fauna intervienen en la zona.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

22 de septiembre de 2025,

La mañana de este lunes comenzó con preocupación en el barrio Pelerín de Posadas, donde vecinos alertaron sobre la presunta presencia de un puma en inmediaciones de las calles 134 y 179.

El hecho se conoció alrededor de las 7:00, cuando un residente aseguró haber visto al felino dentro del patio de su casa, ubicada sobre la calle 134. Ante la denuncia, personal de la Comisaría 9ª de la Unidad Regional X acudió al lugar, aunque no logró avistar al animal.

De inmediato, se dio intervención a especialistas en fauna silvestre, quienes arribaron al barrio para realizar constataciones y brindar recomendaciones de seguridad a los vecinos.

La Policía de Misiones informó que continúa trabajando junto a los organismos competentes para verificar la situación y garantizar la tranquilidad de la comunidad.

