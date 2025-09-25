Ajustan la frecuencia del transporte urbano en Posadas

El municipio de Posadas confirmó que se implementará una reducción en la frecuencia de los colectivos urbanos en determinados tramos del día, en el marco de una menor utilización del servicio atribuida a la situación macroeconómica actual.

La medida no afectará los horarios de mayor demanda, como las primeras horas de la mañana, el mediodía y la tarde, cuando estudiantes y trabajadores requieren mayor disponibilidad de unidades. Los ajustes se aplicarán únicamente en los denominados horarios valle, de menor circulación de pasajeros.

Desde el área de Movilidad Urbana señalaron que se trabaja junto a las empresas concesionarias para garantizar la prestación durante los momentos clave y reforzar los controles cuando se detecten incumplimientos.

En paralelo, avanza la modernización del sistema con la incorporación de colectivos a gas en fase experimental y la proyección de sumar unidades eléctricas en el futuro. También se prevé que todos los vehículos cuenten con aire acondicionado, con el objetivo de mejorar el confort de los usuarios.

De esta manera, el transporte urbano en Posadas busca adecuarse a la coyuntura económica sin descuidar la cobertura esencial y avanzando hacia un servicio más sostenible.