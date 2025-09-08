WhatsApp actualiza una opción clave para los infieles: cómo funcionan los nuevos mensajes

WhatsApp sigue incorporando cambios para mejorar la experiencia de sus usuarios y ofrecer mayor control sobre la privacidad de las conversaciones. La aplicación de mensajería, que ya permitía que los mensajes desaparecieran tras 24 horas, 7 días o 90 días, está ampliando sus opciones con periodos mucho más breves y personalizables, algo que muchos han denominado ideal para los “infieles”.

En la versión Beta para Android 2.25.22.22, WhatsApp incorporó temporizadores más flexibles para los mensajes temporales, que ahora se podrán configurar en chats individuales y grupales.

Cuánto podrían durar los mensajes de WhatsApp

Con esta nueva herramienta, los usuarios podrán decidir si los mensajes desaparecen automáticamente después de 30 minutos, 1 hora, 3 horas, 6 horas, 12 horas o 1 día, además de contar con la posibilidad de definir períodos personalizados de hasta un mes.

Novedad en WhatsApp: nuevos temporizadores para mensajes que se borran solos.

De esta manera, la app se adapta a contextos más dinámicos, por ejemplo, los datos de una reunión urgente pueden programarse para desaparecer en una hora, evitando que queden guardados innecesariamente en el chat.

También para estados y notas de perfil

La función no solo estará disponible en los chats. WhatsApp planea extenderla también a estados y notas de perfil, permitiendo que esa información se elimine automáticamente según el tiempo seleccionado por cada usuario.

Además, la aplicación notificará cuando la opción esté activa, con el fin de evitar confusiones sobre la visibilidad y permanencia de los mensajes.