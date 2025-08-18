Una hermosa historia de amor, que tuvo lugar en Mar del Plata, se viralizó en redes emocionando a todos los usuarios. La protagonista fue una acompañante terapéutica y su pequeño paciente, Juanjo.

Flor acompaña a Juanjo, un pequeño con Síndrome de Down, hace 5 años. Cuando comenzó su vínculo, ella prometió tatuarse el nombre del chico una vez que este pudiera escribirlo por sus propios medios. El día llegó y ella no dudó en tener ese gesto lleno de amor que emocionó hasta las lágrimas a la mamá del pequeño.

“Me encantaría que escuchen mi historia”, comienza el video que Flor subió a TikTok. “Soy acompañante terapéutica y estoy yendo a tatuarme el nombre de él, que hoy lo escribió en un papel. Lo acompaño desde los 3 años y está por cumplir 9. Ya escribe, ya lee y hoy me voy a tatuar su nombre”, cuenta Flor, quién luego grabó la reacción de Juanjo y de su mamá

“Te doy lo más sagrado que tengo”

Flor hizo una videollamada con la mentira piadosa de que se había comprado un auto y quería que madre e hijo lo vieran. Pero la sorpresa fue mayor.

“¿Te acordás que vos escribiste tu nombre hoy? Bueno, cuando vos eras chiquitito, yo dije ‘cuando Juanjo aprenda a escribir yo me voy a hacer algo’, porque yo deseaba mucho que vos aprendas a escribir y a leer. Y sos un genio, lo estás haciendo muy bien", le comentó Flor.

Luego, le mostró el tattoo en su brazo: “¿Ves lo que me tatué por vos? Me tatué tu nombre, que lo escribiste vos encima. Los quiero mucho a ustedes. Y yo sé que con Juanjo el vínculo va a ser para toda mi vida. Son muy importantes para mí“.

La mamá del nene no pudo evitar las lágrimas, mientras repetía: “No puedo hablar”. Pero las palabras que le dedicó a la acompañante de su hijo cuando pudo expresarse, fueron mucho más profundas de lo esperado: “Te doy lo más sagrado que tengo y no quiero otra persona en la vida de él”.