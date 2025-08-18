Por Las Redes / Sindrome de Down

VIDEO| Una acompañante terapéutica se tatuó el nombre de su pequeño paciente y la emoción invadió las redes

La reacción del nene con Síndrome de Down y de su mamá se hicieron virales.

18 de agosto de 2025,

Un gesto de amor inesperado

Una hermosa historia de amor, que tuvo lugar en Mar del Plata, se viralizó en redes emocionando a todos los usuarios. La protagonista fue una acompañante terapéutica y su pequeño paciente, Juanjo.

Flor acompaña a Juanjo, un pequeño con Síndrome de Down, hace 5 años. Cuando comenzó su vínculo, ella prometió tatuarse el nombre del chico una vez que este pudiera escribirlo por sus propios medios. El día llegó y ella no dudó en tener ese gesto lleno de amor que emocionó hasta las lágrimas a la mamá del pequeño.

“Me encantaría que escuchen mi historia”, comienza el video que Flor subió a TikTok. “Soy acompañante terapéutica y estoy yendo a tatuarme el nombre de él, que hoy lo escribió en un papel. Lo acompaño desde los 3 años y está por cumplir 9. Ya escribe, ya lee y hoy me voy a tatuar su nombre”, cuenta Flor, quién luego grabó la reacción de Juanjo y de su mamá

“Te doy lo más sagrado que tengo”

Flor hizo una videollamada con la mentira piadosa de que se había comprado un auto y quería que madre e hijo lo vieran. Pero la sorpresa fue mayor.

¿Te acordás que vos escribiste tu nombre hoy? Bueno, cuando vos eras chiquitito, yo dije ‘cuando Juanjo aprenda a escribir yo me voy a hacer algo’, porque yo deseaba mucho que vos aprendas a escribir y a leer. Y sos un genio, lo estás haciendo muy bien", le comentó Flor.

Luego, le mostró el tattoo en su brazo: “¿Ves lo que me tatué por vos? Me tatué tu nombre, que lo escribiste vos encima. Los quiero mucho a ustedes. Y yo sé que con Juanjo el vínculo va a ser para toda mi vida. Son muy importantes para mí“.

La mamá del nene no pudo evitar las lágrimas, mientras repetía: “No puedo hablar”. Pero las palabras que le dedicó a la acompañante de su hijo cuando pudo expresarse, fueron mucho más profundas de lo esperado: “Te doy lo más sagrado que tengo y no quiero otra persona en la vida de él”.

