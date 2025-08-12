Un episodio muy particular y producto de una grave distracción de la conductora terminó en un susto, pero pudo ser una verdadera tragedia.

En un edificio de Banfield, el estacionamiento cuenta con dos niveles, subterráneo y primer piso. Para acceder o bajar del nivel superior hay una rampa levadiza; pero cuando un usuario debe salir de la parte subterránea, la rampa queda elevada, de modo que si alguien necesita usar la rampa para bajar, debe esperar que esta descienda hasta tocar piso.

El hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad muestra cómo la rampa queda levantada cuando un auto sale del espacio subterráneo. A la vez se ve que un vehículo avanza en la parte superior, pese a que la rampa estaba levantada.

Solo un susto

Lo que se puede deducir es que la conductora nunca se dio cuenta de que la rampa estaba subida. Entonces, cuando avanzó, las ruedas delanteras se encontraron con el final de la rampa.

Sin posibilidad de maniobrar, el auto cayó de trompa. Como la mujer iba a baja velocidad y la distancia desde la rampa al piso no era muy alta, sumado a que inmediatamente empezó a bajar (es decir la parte que quedó sobre dicha plataforma descendió sin sobresaltos), lo que pudo ser un desastre terminó en un susto producto de una distracción.

En tanto, en la imagen también se observa la desesperación de la gente alrededor y la impotencia al ver que nada podían hacer. Cuando el auto descendió y la mujer pudo abrir la puerta, enseguida fueron a socorrerla.