Video: el durísimo cruce entre Morena Rial y un notero en plena calle: “No me toqués”

Ayer por la tarde, Morena Rial volvió a quedar en el centro de la polémica tras protagonizar un fuerte cruce con Rodrigo Bar, notero del programa LAM (América), en una caminata por el centro de la Ciudad de Buenos Aires. La hija de Jorge Rial se mostró visiblemente molesta ante la insistencia del periodista, quien intentaba conseguir declaraciones sobre las denuncias de robo que pesan en su contra.

El tenso episodio quedó registrado por las cámaras. Morena caminaba acompañada por una amiga cuando Bar se le acercó para hacerle algunas preguntas. Desde el primer momento, la mediática dejó en claro que no quería hablar: “¡No me molestes más! Te dije que apagues”, le gritó al cronista, quien continuó con sus consultas.

Pese a los intentos por calmarla y obtener al menos una respuesta sobre su situación actual, Rial fue tajante: “La hago corta, no me molestes. Está todo bien, yo soy buena onda, pero no tengo ganas de hablar con vos. Gracias”.

Con el clima cada vez más caldeado, Morena entró a un kiosco intentando escapar de las cámaras. Sin embargo, al salir, estalló: “Te pido que no me molestes, no sé qué parte no estás entendiendo, amigo. Dejá de romperme los hue... No me toqués”. Rodrigo Bar negó haberla tocado y sostuvo que fue ella quien lo empujó con el brazo.

El cierre fue aún más explosivo. Morena le lanzó al notero: “Andá a ser policía si tenés ganas de reclamarme a mí. Te pedí tres veces que no me jodas y me seguís jodiendo, entonces andá a chupar la p... que tengas que chupar. Dame el gas pimienta si querés”.

La respuesta del notero

Tras la viralización del video, Rodrigo Bar habló con TN Show y ofreció su versión: “Yo no le falté el respeto, a diferencia de ella. No le hice nada malo, ni la agredí, ni fui violento”.

El periodista comparó la situación con otras coberturas similares: “Le hicimos una caminata desde un local hasta un auto como hacemos con muchos famosos. A Wanda Nara la seguimos hasta el auto y no hace denuncias por hostigamiento”.

Para cerrar, Bar reveló que se comunicó con su abogado luego de la denuncia de Morena: “Espero que con las imágenes quede demostrado que no es real el discurso que dio”.