Video: Cómo se ve el holograma de Gustavo Cerati tocando en vivo

¿El gran regreso de Gustavo Cerati a los escenarios será con un holograma? Esta es la duda que ha surgido al anuncio de Soda Stereo sobre sus shows para 2026.

“No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia”, esta es la idea que quieren dejar en claro desde la mítica banda.

Soda Stereo va por otra gira "reunión". (Gentileza Nora Lezano)

Entonces la teoría de que será Gustavo Cerati en versión holograma empezó a surgir y es que no sería el primer artista que aparece en este formato. Hace poco se conoció “Abbatars” del grupo ABBA, avatares digitales hiperrealistas que protagonizan el espectáculo en vivo ABBA Voyage en Londres y otras actuaciones.

¿Cómo se vería el holograma de Gustavo Cerati?

29 de noviembre de 2015 Gustavo Cerati volvió a un escenario en forma de Holograma mediante el trabajo y la realización integral del equipo de MonstervisionFX.

Sin embargo, en aquella oportunidad, aunque se vendió la idea de que era un holograma, en el sentido puro de la palabra sería más una técnica de proyección conocida como el efecto Pepper’s Ghost, o una variación de esta, que crea la ilusión de una imagen tridimensional en el escenario.

Según explican la empresa en su cuenta de Youtube, el Show fue en Olavarria y una multitud que colmó el lugar pudo presenciar y emocionarse viendo en vivo a Gustavo Cerati cantando el tema Te para tres. Manuel Wirtz lo presentó y acompañó a su lado, ambos en el mismo plano sobre un escenario.

En el escenario, la imagen proyectada de Cerati aparece junto a otros músicos, creando la impresión de que está actuando en vivo con ellos. La proyección es lo suficientemente nítida para que parezca una figura sólida desde la perspectiva del público

Cantantes y artistas que han aparecido en hologramas