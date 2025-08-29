Una influencer dijo cuánto gasta viviendo sola en Palermo y estalló la polémica: “Necesito saber de qué labura”

Julirocyo es el perfil en redes de una influencer que se presenta como creadora de contenido, especialmente dedicada a dar tips de belleza y a explicar cómo monetizar con marcas. Tiene 35.4K seguidores y una impactante lista de gastos mensuales.

Sí: vive sola en Palermo y días atrás se animó a puntualizar cuánto debe invertir, grosso modo, en una vida con algunos gustos y preferencias que muchos usuarios calificaron como “desmedidos”.

La joven, antes que nada, aclaró que entendía que los costos eran altos por la ubicación de su departamento: en Palermo, a media cuadra avenida Libertador.

Cuánto se gasta viviendo sola en Palermo

“Juli” indicó que vivía sola y que los precios que daría a conocer estaban actualizados a agosto 2025.

“Voy a empezar fuerte: el alquiler se me fue a 2.000.000 por mes; de expensas estoy pagando 600.000 pesos, subieron muchísimo y no sé por qué motivo; y de estacionamiento 400.000″, dijo la chica.

Señaló que en comida para ella y sus “hijos” (dos perros) gasta alrededor de 700.000. También dijo que va a dos gimnasios, porque le “aburre” ir siempre al mismo: uno lo paga 150.000 y otro, 40.000.

Si bien dijo que en ropa trata de no gastar y esperar a viajar para comprar, se declaró fan de Shein y aseguró tener debilidad en productos de skincare. “En esas cosas gasto 500.000 por mes”, señaló.

“Básicamente eso es lo que gasta una persona sola viviendo en Palermo. No sé, me dirán ustedes los que viven en Palermo si estoy acertada o no”, dijo.

La suma da un total de $4.390.000. Y cabe mencionar que no tuvo en cuenta otros gastos fundamentales como luz, gas, teléfono, internet o nafta. “Que gaste en lo que quiera, yo necesito saber de qué labura”, fue uno de los comentarios que más reacciones y respuestas tuvo. ¿Será verdad o una exageración?