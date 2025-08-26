Una argentina se mudó a Barcelona y su vecino la recibió con un insólito cartel que se volvió viral

Una joven argentina que se preparaba para instalarse en su nuevo departamento en Barcelona nunca pensó con qué curiosa “bienvenida” la sorprendería uno de sus vecinos.

A través de X (exTwitter), la chica mostró el llamativo cartel que encontró en la puerta y la contestación que eligió dejarle, lo que terminó desatando un gran revuelo en las redes sociales, volviéndose viral.

El polémico mensaje que recibió la argentina en su nuevo departamento de Barcelona

La joven relató en la red social cómo fue su primera experiencia en el edificio: “Ya nos dieron las llaves del piso nuevo, y fui hoy a verlo. Adivinen cómo me recibe el vecino nuevo”, escribió en su publicación, que en cuestión de horas reunió miles de interacciones. Con tono irónico, añadió: “Y gocen con mi respuesta”.

En el cartel escrito a mano podía leerse: “Este plástico es de vuestra mudanza. Hacer el favor tirar las cosas”. Ante la sorpresa, la joven explicó que todavía no se había mudado al lugar y decidió responder con humor: “¡Hola! Gusto en saludarlo. Gracias por la nota de BIENVENIDA. El plástico no es nuestro. No nos mudamos aún”.

La interacción rápidamente se hizo viral y el posteo superó los 2,5 millones de reproducciones junto a más de 75 mil “me gusta”. En los comentarios, gran parte de los usuarios cuestionaron la reacción del vecino y celebraron la contestación de la joven argentina.

“Ay por favor, hay gente muy mal. Cómo te va a dejar ese mensaje”, “Qué pesado, ni se presenta y ya anda molestando”, “Qué feo mudarte y que te reciban así”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación.

Lejos de calmarse, el debate continúa generando repercusión entre quienes consideran que este episodio refleja lo complicado que puede resultar, en ocasiones, la convivencia en un edificio.