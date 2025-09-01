Un tiktoker criticó a las mujeres que “no le dan bola” y los comentarios lo destrozaron: “Mientras más habla...”

Un joven tiktoker se mostró indignado por las pocas o nulas respuestas que recibe de las mujeres cada vez que las invita a salir y sorprendió al enumerar las que considera sus propios virtudes.

El video viralizado en las últimas horas tiene ya un par de años, pero el contenido no tiene desperdicio. El chico en cuestión es Marcos Calatrava, quien además de “trabajar en una oficina”, se dedica a la música y está en un programa en el canal Laca Stream.

Las virtudes que nadie le valora

El descargo de Marcos llamó la atención por la cantidad de virtudes que mencionó, entre las cuáles hubo dos que llamaron la atención de los usuarios de redes, que enseguida lo criticaron duramente.

“Laburo con la música y en una oficina, me va bien, no me rompo la cabeza todos los fines de semana, soy un pibe sano, físicamente estoy bien, me llevo bien con mi familia... Tengo pasaporte estadounidense y ojos azules”, dijo para sorpresa de todo aquel que viera el video.

Y, pese a su nómina de condiciones, asegura que no tiene “ni una mina”: “Invito a salir a una, me dice que no; conocida de un amigo, no; salgo, no...”.

“Entonces me pongo a ver quiénes son los pibes que levantan: drogadictos, se rompen la cabeza todos los findes, no les gusta laburan, las tratan como el or** a las minas... Habrá que ser así, no tengo ganas, pero habrá que ser así”, fue la reflexión del joven.

Los comentarios fueron dirigidos, principalmente, a las valores que destacó de sí mismo, en especial a esto de tener "pasaporte estadounidense y ojos azules“.

“Mientras más habla, más se entiende”; “Tratá de no hablar de tu pasaporte y capaz por ahí va, amigo”, “Quizás el narcisismo” y “Ahora entiendo por qué sigue solo”, fueron algunas de las duras opiniones aunque, hay que decirlo, en medio también aparecieron algunos piropos. ¿Habrá encontrado el amor?