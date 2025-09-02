Un perro quedó colgando del balcón y la angustia que generó se hizo viral

En todo hogar donde haya niños y mascotas, los cuidados deben extremarse. Ventanas en altura, piscinas, balcones, escaleras y demás, necesitan de medidas de seguridad acordes para evitar cualquier tipo de desgracia.

Por una falla de estas, la vida de un pastor alemán adulto corrió peligro. El perrito estaba descansando plácidamente de espaldas al enrejado de un balcón, pero el hueco entre el primer barrote horizontal y el piso se convirtió en un verdadero riesgo.

La reja debía de haber tenido una distancia mucho más corta, de modo que el perro se apoye en ella y no que pase de largo, como efectivamente sucedió.

Un rescate a tiempo

El pastor alemán se hizo apenas hacia atrás y su tren inferior quedó colgando del balcón, mientras que con sus patas delanteras el animal hacía todo el esfuerzo posible para sostenerse e incluso para reincorporarse.

Su instinto de suspervivencia y desesperación lograron hacerlo ladrar y sostenerse, mientras llegaba la ayuda. Felizmente, su responsable lo oyó y salió de inmediato a salvarlo.

Emociona ver cómo el perro mueve la cola ni bien se da cuenta que la mujer estaba a punto de asistirlo. Además, cuando esta se acercó bajó sus orejas rápidamente y movió la cola: todo un gesto de reconocimiento y tranquilidad

El angustiantes momento tuvo lugar en la localidad de Sincelejo, en Sucre, Colombia. “Milán”, el protagonista de la historia, vive con una mujer en un departamento de ese municipio.

Las imágenes se viralizaron y generaron todo tipo de comentarios: en principio, la felicidad de que nada malo haya ocurrido, el reconocimiento al instinto del animal y al rápido accionar de su dueña. No obstante también hubo críticas por la falta de previsión y que no se haya colocado la seguridad pertinente en el balcón.