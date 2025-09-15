Un joven rompió en llanto al ver cómo un peluquín le cambió la imagen: “No me lo saco nunca más”

Santiago Corbalán es un joven peluquero que se dedica especialmente a la colocación de prótesis capilares o los históricamente llamados “peluquines”.

El material con el que trabaja tiene la particularidad de ser, como él mismo lo promociona, “indetectable”. El proceso consiste en rapar la parte de la cabeza que se quiere cubrir y pegar el peluquín. Corbalán se dedica luego al mantenimiento y control de la pieza.

Recientemente compartió en su cuenta de TikTok el caso de uno de sus amigos y compañeros de basquet, que se animó a aceptar la propuesta del peluquero y cambió su imagen de manera sorprendente.

“No me lo saco nunca más”

“Él es Santi, un compañero de basquet. Sí, obvio que podés realizar deportes con una prótesis capilar”, comienza el relato en off, mientras las imágenes muestran el paso a paso del proceso de colocación.

La alopecia es un problema muy común que afecta principalmente a los varones y a algunos desde muy corta edad. Hay quienes lo afrontan rapándose del todo y hay otros a los que les cuesta asimilarlo, por lo que este tipo de prótesis puede ser una solución.

“Hace unos meses Santi me comentó que quería ponerse las pilas con la nutrición y ponerse en forma para competir en un torneo que estamos jugando a más alto nivel. Lo vi comprometido con este cambio, así que le propuse hacer un cambio más rotundo en su imagen, que es lo que busco en todos mis clientes: mejorar su imagen a otro nivel", cuenta Corbalán.

Y siguió: “Si bien a él no le chocaba tanto su pérdida de cabello sabía que tenía este problema de alopecia y no dudó en mejorarlo”.

“Santi ahora entrena, sale a comer, va a fiestas, hace su vida cotidiana y de verdad siente que este cambio le levantó el autoestima increíblemente”, señala el peluquero.

En las imágenes, en tanto, se ve como el cliente llora de emoción porque no puede creer el nivel de cambio, a la vez que le asegura a su amigo: “No me la saco nunca más”.