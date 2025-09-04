Un empleado de farmacia estalló contra una médica por su letra ilegible: “No es un chiste”

Ramiro Domínguez (@pitborland.ok) es un empleado de farmacia que se dedica a hacer humor en base a las experiencias que vive día a día en su trabajo: como lidiar con cierto público o adivinar qué quiere decir la gente cuando pronuncia mal el nombre de un medicamento.

Si bien su contenido es humorístico y entretenido -porque incluso se burla de su propia poca paciencia-, uno de sus últimos reels tomó una connotación muy seria.

El joven hizo pública la receta con la que una clienta llegó a la farmacia y puso en debate, una vez más, qué pasa con los médicos y sus letras habitualmente complejas de leer. No obstante, en esta ocasión, se percibía hasta una intención de pésima escritura y fue lo que enojó al instagramer.

El enojo del empleado de farmacia por la letra de una médica

“Esto que estás viendo acá no es un chiste, no es una joda. Es una receta médica. ¿Qué dice ahí? Debatí, opiná. ¿Por qué? Porque escribió cualquier cosa y se da cualquier interpretación", comenzó evaluando Ramiro.

“Acá dice óvulos por seis. Pueden ser un montón de óvulos. Hay gente que dijo que era Fluconazol, otros que era Mupirocina, hay quienes dijeron que era Fangan, otros Ginkan... Nada, la mayoría de la gente se tiró por óvulos, obviamente”, comentó, señalando que lo único legible en la receta era, efectivamente, la indicación “óvulos x 6″.

“¿Cómo puede ser que una persona escriba así? Después de haber escrito ‘Romina’ bien en imprenta, que es algo irrelevante, es el nombre de pila de la persona, escrito en imprenta y clarito. Y después, lo que corresponde al medicamento, lo escribís todo mal, todo así, mamarracho, como diciendo que adivinen, que el de la farmacia adivine", se quejó el joven, considerando que hubo una intencionalidad.

Luego expuso cuál es el verdadero problema detrás de esta escritura a la que tradicionalmente nos hemos acostumbrado. “Si te dan algo mal, la culpa es del de la farmacia. Deberían prohibir que los médicos escriban de esta manera. Porque ahora me decís ‘bueno, pero escriben de esa manera porque es la letra que tienen’. No, porque escribió Romina bien y clarito ahí arriba. ¿Cómo puede ser?“, insistió.