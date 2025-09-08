Las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires dejaron a la vista el descontento de millones de ciudadanos con la gestión nacional. En ese marco, el análisis periodístico de algunos sectores se relacionó con que también esta era la oportunidad de reclamar, mediante las urnas, ante las falencias del Gobierno de Axel Kicillof.

Antonio Laje, conocido crítico de las gestiones peronistas/kirchneristas, fue uno de los que estalló en contra de los bonaerenses tras los resultados de este domingo.

Para Laje, el mensaje que le llega al gobernador es que está “haciendo una gestión extraordinaria” cuando, según él, “la provincia está estallada”.

La polémica frase de Antonio Laje sobre el voto de los bonaerenses

“Es patético esto. Pero está bien, es lo que se votó, pero me parece patético. Sobre todo en una provincia que está estallada”, consideró Laje.

Y lanzó: “No se quejen más por la inseguridad, cuando no haya policía, cuando te maten, porque acaban de votar esto”.

“También seamos honestos: la elección era para mandarle un mensaje al gobernador de que está haciendo una gestión espantosa. Pero el mensaje que le mandan es que está haciendo una gestión bárbara”, consideró el periodista.

Uno de sus colegas en la mesa reflexionó que, en caso de no querer votar a Milie, había “un montón de opciones” antes de apoyar al oficialismo bonaerense.

Enseguida Laje volvió a la carga: “Entonces, ni una queja más de la inseguridad, de las escuelas, de la falta de infraestructura... Porque, ¿cómo traducís esta elección? Es patético, como resultado de la Argentina, patético. Porque si se sigue eligiendo lo mismo que viene destruyendo a la provincia de Buenos Aires hace 40 años, es patético. Pero bueno, es lo que se votó“.