Las trampas en la gastronomía -como en cualquier otro rubro- son un clásico. Muchas veces son imperceptibles y, otras tantas, bajan notablemente la calidad del producto. Si bien era de sospecharse que los ravioles “baratos” no estaban rellenos de pollo, ricota o verdura, un tiktoker expuso el que sería un secreto bien guardado de numerosas fábricas de pastas envasadas.

En el video se ve como un hombre, mientras relata su “teoría”, va desarmando un raviol para analizar quirúrgicamente el relleno. Y, a ojo de buen cubero o tal vez sugestionados por lo que la persona cuenta, la primera sensación es que, efectivamente, no tiene lo que dice el paquete.

Con qué se rellenan los ravioles “baratos”

“Para los que no saben, los ravioles más baratos que venden vienen rellenos de pan rallado. Entre más barato, peor”, comienza el video explicativo.

“Les explico por qué yo trabajaba antes en una panadería y siempre iban a comprar más o menos 30 kilos de pan rallado. Nosotros preguntábamos si era para alguna sandwichería, para hacer milanesas o algo así y no, me contaban que era para hacer ravioles", asegura. También señaló que aquel cliente le dijo incluso la marca para la que trabajaba, aunque no lo quiso exponer.

A su vez comentó cómo era el proceso que llevaban adelante para preparan el relleno. “Me explicaba que ponían agua a hervir y le echaban el pan rallado. A eso le sumaban los caldos de gallina o algún saborizante y, bueno, ahí tenían ravioles de pollo, por ejemplo", dijo.

“Desde entonces cuando compro ravioles los abro y puedo ver esta masa que se forma y que no tiene ni una hebra de pollo. Ya saben: tengan cuidado, los ravioles que son baratos mayormente el 100% son hechos a base de pan rallado", aseguró.