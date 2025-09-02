Se puso una cámara y grabó su día: así trabaja Facundo, conocido como el “mejor pizzero de Buenos Aires”

La pizzería San Carlos es una de las más icónicas de Caballito. Sus sabores y propuestas innovadoras son parte de la identidad de la casa, pero hay algo que la hace aún más especial: Facundo, conocido por muchos como el “mejor pizzero de Buenos Aires”.

El perfil de Instagram de la pizzería está repleto de imágenes y videos que repasan la performance culinaria pero casi artística de este hombre, que demuestra con cada creación cuánto disfruta y ama lo que hace.

Facundo saca la pizza del horno haciéndola deslizar por el mango de la pala y es capaz de revolearla unos diez metros (o más) hasta la caja que uno de sus compañeros -también entrenado- sostiene con confianza.

Con los ojos del “mejor pizzero”

Ver en redes el espectáculo que ofrece Facundo es especial, disfrutarlo en persona lo es mucho más, pero recientemente se viralizó un video con su propio POV (point of view). El pizzero se colocó una cámara en el pecho y grabó su día laboral, dejando atónitos a todos.

En primer lugar, la llegada y el saludo buena onda con todos sus compañeros. Luego, una de las cosas que los que trabajan en cocina saben que es fundamental: un perfecto “misanplás”, es decir, los ingredientes bien ordenados para arrancar con las preparaciones.

Luego, la parte más interesante: la memoria para retener las comandas y la rapidez para despachar los pedidos. La distribución de los ingredientes, volando al horno, una lluvia de orégano, corte de cirujano y la infaltable pizza voladora.

No faltó la charla con un delivery, probar mercadería y algún consejo a un nuevo compañero. “No pasa nada, seguro nadie te explicó”, dice el “tipazo”. Tiene la deferencia de servir personalmente una mesa y hacerle un chiste a un mozo que rompió un plato. Por lo visto, amasar como los dioses no es lo único que le dio la fama de ser “el mejor pizzero”.