Se mudó con su novio y sorprendió con una impactante cifra: “45 en un mes”

Uno de los grandes pasos en la vida de una pareja es, sin dudas, la decisión de vivir juntos. Los primeros tiempos pueden ser difíciles en algunos aspectos y muy gratos en otros.

La sorpredente performance del novio de una usuaria de TikTok

También es cierto que comenzamos a conocer algunas características de la otra persona que, quizás, sospechábamos pero al convivir la situación puede llegar a maximizarse.

Es lo que le pasó a Agustina, una usuaria de TikTok, que decidió registrar en un video la sorprendente performance de su novio a lo largo del mes. ¿En qué rubro? Nada menos que en el noble deporte de mirar partidos de fútbol indiscriminadamente.

Un récord: 45 en un mes

En diálogo con El Trece la joven reconoció que si bien sabía de la pasión del muchacho por el fútbol, se dio cuenta que tal vez miraba demasiados partidos.

“Se lo planteé y me dijo que ‘no le parecía’”. Entonces empecé a grabarlo para tener tener un registro concreto de lo que le reclamaba. Cuando vio el video me dio la razón”, contó la chica.

“Me fui a vivir con mi novio y mi vida empezó a sonar así”, tituló el material y de inmediato se escucha la famosa canción “Santa Maradona” de Mano Negra y su “fútbol, fútbol, fútbol” de la introducción.

Las imágenes muestran partidos de Boca, River, Manchester City e Independiente, por ejemplo, pero lo sorprendente es que también el “futbolero” no se perdió partidos de Chaco For Ever, Portsmouth y Alvarado, Colegiales, entre otros.

La chica grabó los partidos que su novio miró en 5 días: un total de 15 y asegura que en un mes llegaron a ver unos 45 encuentros. “Si querés mudate con mi señora y yo me voy a vivir con él”, fue la propuesta de uno de sus seguidores en la red social.