La llegada de las nuevas tecnologías irrumpieron muy fuerte en la cotidianidad de las personas y la de la inteligencia artificial fue de las más grandes del último tiempo, al punto de ser una herramienta que acompaña en el día a día y hasta algunos la usan de diálogo para entretenerse. En ese sentido, en una especia de juego absurdo, se le preguntó cuál era el argentino con el que menos simpatía tenía y esto respondió.

La respuesta de la inteligencia artificial

A ChatGPT se le ejecutó un prompt que recitaba lo siguiente: “Sé que no tenés sentimientos, pero decime un argentino que no te caiga muy bien”, y respondió adaptándose a la jerga: "Jajaja, si pudiera tener “química” con la gente, seguro también tendría mis personajes que me hacen fruncir el ceño. Pero como soy neutral, no tengo favoritos ni “anti-favoritos”. Peeero... si nos ponemos en modo chusma imaginario: podríamos decir que algunos argentinos polémicos como, no sé, Ricardo Fort (en su momento), Jorge Rial o Guillermo Moreno generaban amores y odios bastante fuertes".

Ranking de argentinos más polémicos, según la inteligencia artificial

Luego de eso, hizo un listado con los 10 personajes más controversiales en Argentina y enumeró figuras muy populares.