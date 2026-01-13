Se cayó Twitter (X): qué ocurrió y cuándo vuelve

La red social X (antes Twitter) registró una caída que impactó a miles de usuarios, en particular en Argentina y otros países de la región. La falla provocó inconvenientes para visualizar publicaciones, enviar mensajes y utilizar funciones esenciales de la plataforma.

Los motivos de la caída de Twitter (X)

De acuerdo con los reportes registrados, la falla se inició alrededor de las 11 y se propagó con rapidez. En sitios como Downdetector, se acumularon los reclamos de usuarios que denunciaban dificultades para ingresar a la plataforma o utilizar funciones esenciales. Hasta ahora, no se emitió un comunicado oficial que explique los motivos de la interrupción, y en la página principal aparece el aviso “Los posts no están cargando en este momento”.

Especialistas en tecnología señalan que el inconveniente podría estar vinculado a problemas técnicos en los servidores o a tareas de mantenimiento que no fueron informadas previamente. Por ahora, no existe una estimación concreta sobre el restablecimiento total del servicio, aunque en episodios similares la normalización suele producirse dentro del mismo día.