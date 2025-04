Salió a la luz un video del Papa Francisco antes de que empeorara su salud.

En un emotivo video inédito que ha aparecido recientemente, el Papa Francisco, antes de su enfermedad y fallecimiento, ofreció una profunda reflexión durante una iniciativa de diálogo entre jóvenes y adultos, como parte de los preparativos para el Jubileo de los Adolescentes en Roma.

El video muestra al Pontífice, vestido con un sencillo jersey blanco, dirigiéndose a los jóvenes con un mensaje que resuena con fuerza incluso después de su partida.

La partida del Papa Francisco fue muy importante en el mundo Católico.

La reflexión del Papa Francisco que es viral

Francisco, con su característico estilo accesible y sincero, subraya la importancia de saber escuchar en un mundo donde, a menudo, las personas no esperan a que el otro termine de hablar antes de responder. “La gente no escucha, en mitad de una explicación ya están respondiendo, y eso no ayuda a la paz”, explicó el Papa, insistiendo en que la verdadera comprensión solo se logra cuando prestamos atención al otro.

En un tono cercano, también hizo un emotivo recordatorio para no olvidar a los abuelos, quienes, según él, “nos enseñan tanto”. Este llamado a valorar la sabiduría de las generaciones mayores refleja la cercanía del Papa con los valores familiares y la interconexión entre jóvenes y ancianos, una constante en su pontificado.

El video fue realizado en el contexto del Jubileo de los Adolescentes, un evento que congregó a miles de jóvenes en Roma, coincidiendo con la celebración de la misa en la Basílica de San Pedro, donde Francisco dedicó su atención a la juventud del mundo. El mensaje de la escucha activa, tan relevante hoy como en el momento en que fue grabado, resalta la importancia de la empatía y el respeto mutuo en la construcción de una sociedad más pacífica.

La publicación del video, que se produjo poco después del funeral de Francisco, ha tocado los corazones de millones. En sus últimas palabras grabadas, el Papa, con su humildad característica, concluyó pidiendo: “Rezo por ti. Rezá por mí”, una despedida personal que nos recuerda la humanidad y la cercanía del pontífice con aquellos a quienes sirvió hasta su último aliento.