Rompió el silencio el marido de la amante del CEO que descubrieron siendo infiel en el show de Coldplay.

Lo que parecía un momento divertido en un concierto se transformó en un escándalo internacional. En julio pasado, durante un show de Coldplay en Foxborough, Massachusetts, la “kiss cam” capturó a Kristin Cabot y Andy Byron, quienes en lugar de besarse reaccionaron con incomodidad y salieron rápidamente de plano.

El gesto encendió las alarmas entre los fanáticos y hasta el propio Chris Martin bromeó desde el escenario: “¡Miren a esos dos! O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

La escena no tardó en viralizarse y en despertar especulaciones sobre una relación extramatrimonial. El detalle que amplificó el revuelo fue que Byron era CEO de la firma tecnológica Astronomer y Cabot se desempeñaba como directora de personal en la misma empresa.

Qué dijo el marido de Kristin Cabot

Tras el episodio, el nombre de Kristin Cabot volvió a los titulares, esta vez por el inicio de los trámites de divorcio con su esposo, Andrew Cabot, CEO de Privateer Rum. En un comunicado difundido por People, un portavoz de Andrew aclaró que la pareja ya se había separado semanas antes del concierto.

“Su decisión de divorciarse ya estaba en marcha desde antes de esa noche”, explicó. Y añadió: “Ahora que la solicitud de divorcio es pública, Andrew espera que esto proporcione un cierre respetuoso a la especulación y permita a su familia la privacidad que siempre han valorado”.

Andrew, de 61 años y padre de dos hijos de un matrimonio anterior, estuvo casado un tiempo con Kristin, pero no compartían descendencia en común.

Sumando así un cierre para una de las partes de esta historia que fue tan viral en redes sociales hace tan solo unos meses y que harán parte de los virales del 2025.