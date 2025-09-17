River perdió 2-1 con Palmeiras en el Monumental y las redes no perdonaron: los mejores memes

Nadie esperaba una noche como la que le tocó vivir a River en el Monumental este miércoles frente a Palmeiras. Fue el partido de ida por cuartos de final de la Copa Libertadores, un encuentro que Marcelo Gallardo, según aseguró días atrás, “no definiría la fase”.

El Millonario la pasó mal durante el primer tiempo y mejoró en el segundo. Sin embargo, hasta los 89′ ST, el marcador marcaba 2 a 0 en contra.

Los goles de la visita fueron en la primera parte: a los 6′ Gustavo Gómez y a los 41′ Vitor Roque. La defensa del local fue lo más flojo de la noche, ante un público enfurecido e incrédulo.

Dicen los manuales del fútbol que el 2 a 0 es el peor resultado y Palmeiras sintió esa presión. Fue Martínez Quarta quien consiguió el descuento a los 89′ del segundo tiempo. Esos últimos minutos fueron interminables para los brasileños, que ya no eran los mismos del primer tiempo.

El pitazo final marcó el final y el triunfo de Palmeiras de visitante, con todo lo que eso significa. Queda definir en Brasil: un verdadero desafío para los de Gallardo, que tendrán que ir con otra actitud a San Pablo. Será ganar y meter al menos 2 goles más que el local.

En medio de la furia, la tensión y el resultado adverso, las redes sociales no perdonaron el primer tiempo de River y así lo reflejaron los memes.

Los mejores memes del partido River vs Palmeiras