River no pudo con Libertad y dejó inconformes a sus hinchas, que hicieron estallar las redes de memes.

River visitó a Libertad en Paraguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un estadio que contó con la presencia de 3500 hinchas del Millonario que acompañaron a su equipo.

Los mejores memes de River-Libertad

El caso es que no fue la mejor noche para los de Gallardo, que se encontraron con un equipo local que les propuso un juego incómodo, una trampa en la que cayeron, se enredaron y no pudieron resolver.

Las críticas y quejas de los hinchas poblaron las redes sociales, que destacaron la actuación de Franco Armani, volvieron a quejarse de Borja y, aunque agradecidos, sostuvieron que ya pasó el tiempo de Enzo Pérez. El humor y la creatividad al poder aún en los peores momentos para desplegar los memes más graciosos.

Los mejores memes de una noche difícil para River

