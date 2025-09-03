Quiénes juegan en la Selección Argentina de Streamers: el Mundial de Kick

La Selección Argentina de Streamers ya está en Malasia y este miércoles, comenzó su gran sueño: disputar el primer Mundial de creadores de contenido, un torneo único que mezcla fútbol, redes sociales y espectáculo en vivo. El certamen se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre y reúne a las figuras más populares de Twitch, Kick y YouTube Gaming.

Quiénes juegan en la Selección Argentina de streamers

El estreno no podía ser más picante y arrancó de la mejor manera: la celeste y blanca le ganó 4 - 1 a Inglaterra, en un clásico con historia que siempre genera expectativa. Más tarde, a las 14 hs, el equipo volverá a la cancha para enfrentar al anfitrión, Malasia.

El fixture completo de la Selección Argentina de streamers

Ocho selecciones participan de este torneo: España, Argentina, Colombia, México, Francia, Inglaterra, Chile y Malasia. El camino argentino será intenso y con doble jornada en varias fechas:

Miércoles 3/9

11:00 vs. Inglaterra (4 - 1)

14:00 vs. Malasia

Jueves 4/9

12:00 vs. Chile

Viernes 5/9

10:00 vs. México

13:00 vs. Colombia

Sábado 6/9

11:00 vs. Francia

13:00 vs. España

Todos los horarios corresponden a la hora de Argentina.

¿Cómo es el formato del Mundial de Streamers?

El campeonato tiene un estilo propio que combina fútbol 11 con reglas especiales:

Cada país puede inscribir 20 creadores de contenido , con un máximo de dos mujeres y dos leyendas (ex jugadores profesionales).

Los partidos son de 40 minutos (dos tiempos de 20), con apenas dos minutos de descanso.

Todos los equipos juegan entre sí y los cuatro mejores clasifican a las semifinales de oro por el título, mientras que los restantes van a la fase de plata .

Antes de cada partido hay un shoot out desde 22 metros: seis segundos para definir, sin rebote. Eso puede hacer que un duelo arranque directamente 1-0.

Todas las selecciones deben garantizar al menos cinco minutos de juego femenino .

Aparece la tarjeta azul, inédita: sanciona con expulsión inmediata y penal en contra las faltas violentas o antideportivas.

Además, se jugará en paralelo un Mundial de desafíos, que servirá como desempate en caso de igualdad de puntos.

Dónde ver el Mundial de Streamers 2025

Todos los partidos de la Selección Argentina se podrán seguir en vivo por Kick, la plataforma de streaming que transmitirá cada encuentro.

Con un calendario apretado, reglas innovadoras y la ilusión de ver a la celeste y blanca pelear en lo más alto, el Mundial de Streamers promete convertirse en el gran evento digital de septiembre.