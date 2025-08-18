Quién es Ángel Avid, el seguidor al que Milica le hizo una promesa si ganaba en Supernova Strikers

La streamer argentina Milica brilló en el Palacio de los Deportes tras vencer a la creadora de contenido mexicana Mercedes Roa en un combate de Supernova Strikers, donde se llevó el cinturón y los aplausos del público.

Sin embargo, más allá del triunfo deportivo, lo que más ha dado que hablar en redes sociales es su promesa a un seguidor, que ahora parece estar a punto de cumplirse.

La promesa viral en TikTok de Milica

Antes de la pelea, Milica publicó un video en TikTok en el que aseguró que cumpliría lo que pidiera el comentario con más “me gusta”. Fue entonces cuando Ángel Avid, un seguidor suyo, escribió que quería “debutar” con ella.

El comentario superó los dos millones de me gusta, convirtiéndose en el más votado.

Fiel a su palabra, Milica llevó a Ángel Avid como acompañante al combate y afirmó que le va a cumplir su promesa, despertando así la expectativa de miles de fanáticos. Es que tras vencer a la mexicana, Milica dedicó unas palabras para el joven: “Pudo compartir esta noche conmigo, mañana vamos a tener que hablar de ese debut, me parece”.

Victoria de Milica frente a Mercedes Roa

En el plano deportivo, la argentina impuso su experiencia y se quedó con el triunfo frente a Mercedes Roa, conocida en redes por su contenido futbolero.

Con decisión y contundencia, Milica se adueñó del cinturón de Supernova, consolidando su lugar dentro de la competencia.