Qué es la Teoría de Agosto y por qué hay que tener cuidado con los ex este mes

Agosto no solo es el mes del signo Leo, según una creencia popular nacida en redes sociales como TikTok, es también el momento del año en el que el amor se revoluciona. La llamada Teoría de Agosto sostiene que en estos días es más común que antiguos amores reaparezcan… y que relaciones que parecían sólidas lleguen a su fin.

¿Qué es la Teoría de Agosto?

La Teoría de Agosto es una tendencia viral en TikTok, especialmente en Latinoamérica y España, que afirma que este mes está marcado por el retorno de exnovios, exnovias, “casi algo” o personas con las que tuvimos un vínculo emocional importante.

Sin embargo, su otra cara no es tan romántica: también sería un momento en el que muchas parejas deciden separarse, incluso si parecían felices.

¿Por qué agosto sería tan intenso para el amor?

Más allá de creencias místicas, agosto suele ser un mes cargado de emociones. Coincide con el inicio de épocas más cálidas (el invierno comienza a irse y ya aparecen algunos días más primaverales) y de convivencia, lo que despierta nostalgia. Muchas personas hacen un balance de lo vivido entre enero y julio y recuerdan a quienes estuvieron presentes en la primera mitad del año.

Además, la cercanía de fechas significativas como Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias y reuniones íntimas lleva a preguntarse si quieren compartir esos momentos con su pareja actual… y no siempre la respuesta es “sí”.

La Teoría de agosto es viral en redes sociales como TikTok e Instagram.

Influencia astrológica y numerológica

En astrología, agosto está dominado por el signo Leo y el número 8, que se asocia con el karma. Según esta visión, es un mes de enfrentar decisiones y replantearse relaciones.

La energía leonina despierta el deseo de ser vistos, cuidados y admirados, lo que podría provocar reconciliaciones motivadas más por necesidad de atención que por amor genuino.

La Teoría de Agosto puede ser un desafío emocional, pero también una oportunidad para cerrar ciclos y empezar etapas más sanas.

Sin embargo, es importante replantearse en ambos posibles escenarios qué queremos y no dejarse llevar por las redes sociales.

Qué hay que tener en cuenta antes de volver con un ex

Desde la clínica virtual de salud mental Psi Mammoliti, publicaron una serie de preguntas para considerar antes de volver con un ex: “Es que, simplemente, no alcanza quererse para que funcione el vínculo. Lo sé, es difícil y triste aceptarlo”, explican.

Si al responder este test ya no tienes deseo de regresar con esa persona, es una señal a tener en cuenta.