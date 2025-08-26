Dos amigas mostraron su proceso de transformación para ir a una fiesta de disfraces cuya temática era “tribus urbanas”. Las chicas eligieron personificar a una “pareja turra”, pero no todos tomaron con humor su elección.

"Unas ‘milipilis’ van a una fiesta disfrazadas de clase baja", decía uno de los post en X que viralizó el video, aunque quizás el enunciado sonaba mucho más estigmatizante que el material en sí.

Los comentarios se dividían entre quienes vieron bien la elección por tratarse claramente de una “tribu urbana” y quienes señalaron que ridiculizaban o se burlaban de personas de bajos recursos.

“La piba de River es modelo y, por cuenta de ella, hace trabajo social en un montón de lugares con gente de muy bajos recursos. Organiza colectas de alimentos, regalos para nenes y banca todo el traslado. Tiene más conciencia social que muchos”, comentó un usuario, en defensa de una de las chicas.

Qué eligieron para disfrazarse de “pareja turra”

“Get ready with us para vestirnos como una pareja turra”, fue la frase con la que una de las chicas dio inicio al video. Luego explicó que ella se vestiría de mujer y su amiga de varón.

El outfit elegido fue una camiseta de River, un chupín negro y zapatillas deportivas. Su amiga, en tanto, usó una chomba a rayas y lo más parecido a un pantalón jogger que encontró.

La atención se la llevaron los accesorios, make up y pelo, que fue lo que realmente marcó el cambio. La “chica” se inventó un flequillo y se hizo un rodete bien alto, y el “chico” se recogió el pelo con una visera.

Además de que una de ellas se dibujó dos cortes en la ceja con corrector de ojeras, las dos se pegaron stickers que simularon numerosos piercings en el rostro. Ambas quedaron contentas con el resultado, aunque quizás no esperaban la polémica que desataron por hacer público su disfraz.