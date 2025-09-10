Pensó que tenía sinusitis, pero resultó ser leucemia: el caso que alerta sobre este cáncer

Durante meses, la estudiante universitaria Breeze Hunter, de 22 años, sufrió presión y dolor en la cabeza que la llevaron a pensar que tenía una simple infección sinusal. “Tenía mucho líquido en los oídos, lo que me causaba dolores de cabeza”, recuerda. A pesar de visitar varias clínicas, prácticamente todos los médicos le dijeron que era solo sinusitis.

Con el tiempo, la fatiga y la debilidad comenzaron a afectar sus actividades diarias. Subir escaleras o ir a clases en Texas A&M se volvió un desafío. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, decidió someterse a un análisis de sangre a instancias de su médico. Los resultados cambiaron su vida: los médicos le recomendaron ir de inmediato a urgencias. La causa de su malestar no era una infección menor, sino leucemia mieloide aguda, un cáncer de sangre agresivo.

“Sentí mucho miedo. Casi me desmayé. Pensé: ‘No puede ser que haya dicho eso. De ninguna manera’”, confiesa Hunter.

Al principio, Hunter no comprendió la gravedad de su diagnóstico. Cuando le mencionaron que estaba muy anémica, pensó que tal vez bastaría con pastillas de hierro. Sin embargo, su condición requería atención inmediata. Tras varias pruebas y consultas, fue ingresada en el MD Anderson Cancer Center en Houston, donde confirmaron el diagnóstico de leucemia mieloide aguda de alto riesgo.

El tratamiento de Hunter fue intenso. Recibió varias rondas de quimioterapia a través de un ensayo clínico y, sorprendentemente, solo necesitó dos rondas en lugar de las seis planificadas, gracias a la efectividad del medicamento. Posteriormente, se sometió a un trasplante de células madre con su hermano Roy como donante compatible, después de 11 rondas de radioterapia y quimioterapia adicional para eliminar posibles células cancerosas residuales.

“El régimen de quimioterapia fue más duro que la leucemia misma”, relata. Tras el trasplante, permaneció más de un mes hospitalizada para protegerse de infecciones, mientras su sistema inmunitario se recuperaba. “A veces fue muy duro, pero Dios me estaba cuidando. Así que sabía que iba a estar bien”, recuerda.

Qué es la leucemia mieloide aguda

Según la doctora Courtney DiNardo, especialista en leucemia del MD Anderson, la leucemia mieloide aguda (LMA) es uno de los tipos más comunes de cáncer de la sangre en adultos. Se caracteriza por la aparición de glóbulos blancos cancerosos que reemplazan al sistema inmunitario normal, lo que puede provocar infecciones graves, problemas de sangrado y anomalías en los recuentos de células sanguíneas.

“Algunos pacientes presentan infecciones persistentes, como sinusitis, neumonía o infecciones en tejidos blandos, que no mejoran con tratamientos habituales”, explica DiNardo. El tipo de LMA que padecía Hunter se considera de alto riesgo, lo que significa que no responde bien a la quimioterapia estándar y que las probabilidades de curación son más bajas.