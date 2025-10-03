Paul “Bonehead” Arthurs, histórico guitarrista rítmico y miembro fundador de Oasis, anunció que se encuentra en tratamiento por cáncer de próstata y que hará una pausa en la gira de reunión Live ’25, la primera que lo vuelve a reunir en el escenario con los hermanos Gallagher.

El músico de 60 años reveló que fue diagnosticado a comienzos de este año, aunque aclaró que ha respondido “muy bien” a las primeras fases del tratamiento, lo que le permitió participar en varios de los shows más esperados por los fanáticos de la banda nacida en Manchester.

Paul Arthurs, guitarrista inglés integrante de Oasis (Instagram).

“Ahora tendré que tomarme un descanso planificado para la siguiente fase de mi atención, por lo que me perderé los conciertos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney”, escribió en un comunicado difundido en redes sociales este 3 de octubre. “Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me siento bien y estaré de regreso listo para partir a tiempo para Sudamérica”.

El apoyo de los fans de Oasis a Bonehead

El anuncio generó una ola de mensajes de apoyo de fanáticos y músicos. “Te quiero, Bonehead, concéntrate en mejorar. ¡Tu salud es lo primero!”, escribió uno de los seguidores. Oasis también se sumó con un mensaje en X: “Te deseamos todo lo mejor con tu tratamiento, Bonehead. Te veremos de nuevo en el escenario en Sudamérica”.

Noel Gallagher había contado previamente que Bonehead fue clave para lograr la esperada reunión con Liam, reconociendo: “Si no fuera por él, nada de esto habría sucedido”.

No es la primera vez que el guitarrista enfrenta un diagnóstico complejo. En 2022, tuvo que abandonar temporalmente los escenarios tras ser diagnosticado con cáncer de amígdalas, enfermedad de la que logró recuperarse meses después.

Bonehead, que dejó Oasis en 1999 tras haber formado parte de la era más gloriosa de la banda, volvió a sumar su característico “muro de sonido” a esta gira histórica. Si todo marcha según lo previsto, regresará en noviembre para los shows programados en Sudamérica, donde miles de fanáticos lo esperan con ansias.

Cuándo se presenta Oasis en Argentina

La banda británica Oasis regresa a la Argentina con dos shows programados para el 15 y 16 de noviembre de 2025 en el Estadio River Plate.

Oasis, cada vez más cerca de Argentina. Los hermanos Gallagher anticipan su regreso a River. (X @oasis).

Estos conciertos forman parte de su histórica gira mundial de reunión, marcando su regreso a los escenarios argentinos después de 16 años.