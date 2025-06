Pagó $32.000 por las cookies de Sofía Gonet y estaban crudas: “Parece que las masticó”

La influencer Sofía Gonet sorprendió semanas atrás con el lanzamiento de su línea de cookies, en colaboración con la casa The NYC cookie, y enseguida las redes se llenaron de videos de gente degustando la propuesta.

Las cookies que lanzó Sofía Gonet

Hasta el momento, los videos mostraban gente satisfecha con el producto, pero no fue lo que le sucedió a una joven pareja que también decidió compartir su experiencia y análisis pormenorizado del producto en un corto de TikTok.

La propuesta de “La Reini” consiste en una caja con cuatro cookies de diferente sabor cada una y, cabe destacar, con un costo de 32.000 pesos.

Una crítica brutal a las cookies de “La Reini”

En primer lugar, los daros apuntaron a la presentación y atención del local. Si bien la caja es muy pintoresca, la bolsa es la misma de nylon que dan en cualquier lugar. “Tardaron bastante y las chicas eran mal onda”, comenzaron.

Al momento de abrirlas el juicio es corto y conciso: “No tienen mucha pinta, pero sí rico olor”.

La primera que probaron era una chocolatos de doble chip. “Rica, pero sin más. La textura de esta era la mejor de todas”, aclararon.

La de frambuesa y pistacho tenía, a consideración de la pareja, “una textura rarísima”. “No era placentero comerlo”, señalaron.

La mejor a juicio de los catadores circunstanciales era la de chocolate y merengue. “Se notaba que el chocolate era de buena calidad, muy rico. Aunque hubiera estado bueno que sea crujiente para darle un contraste”, opinaron.

La peor de todas, según la pareja, era la de maracuyá y merengue. En el video se ve como la levantan con un cuchillo y la cookie cede para ambos costados, casi como levantar una masa sin cocción. “No tiene que pasar eso, en TikTok la gente las agarra y las come. El sabor era rico, pero era feo tenerlo en la boca. Estaban como crudas”, señaló la joven.

La conclusión fue fulminante: “No recomendamos. Más allá del precio, presentación y atención malísima, los gustos no son una cosa de otro mundo. Y las cookies... al menos las nuestras parecían crudas, parece como que ‘La Reini’ las masticó y me las dio de comer en la boca”.