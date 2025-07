Nuevos detalles del caso Sister Hong en China: su perturbadora historia y lo que podría pasarle

Un caso que combina explotación, redes sociales y una identidad ambigua ha causado conmoción en China y más allá. Un hombre de 38 años, identificado por su apellido Jiao y conocido en internet como “Sister Hong” o “Hermana roja”, habría sido arrestado en la ciudad de Nanjing, provincia de Jiangsu, por grabar y distribuir videos sin el consentimiento de sus participantes.

El caso estalló en plataformas como X (ex Twitter), donde comenzaron a circular imágenes sin censura que muestran los encuentros íntimos organizados por él.

@jeinneralexander El caso de La Sister Hong, La hermana Hong o la Red Sister Que tiene conmocionado a muchos. El hombre que se hacía pasar por una mujer viuda en apps de citas para atraer a hombres heteros. . . . . . . . #sisterhong #hermanahong #redsister #china ♬ sonido original - Jeinner

La historia detrás de “Sister Hong”: de quién se trata

Jiao se presentaba en internet como una mujer, utilizando pelucas, maquillaje, filtros de belleza y tecnología para alterar su voz. Así habría construido el personaje de “Hermana Hong”, una supuesta experta que ofrecía encuentros gratuitos a hombres que accedían a visitarlo en una pequeña habitación. El único “pago” que pedía a cambio eran productos como frutas, leche, papel higiénico o aceite de maní.

En los videos, los hombres aparecían ingresando voluntariamente al cuarto, desnudándose sin reparos y manteniendo relaciones sexuales con él. Lo que desconocían era que estaban siendo filmados en secreto. Luego, el material era comercializado por Jiao en internet.

Investigación policial: qué puede pasarle a sister hong y cómo salió a la luz

La historia estalló tras la denuncia pública de un influencer de fitness que, tras ver sus propias imágenes publicadas online, llamó a la Policía. “Mi vida es un desastre y estoy listo para irme de Nanjing y mudarme a otra ciudad”, dijo a sus seguidores.

La detención de Jiao se produjo oficialmente el 5 de julio, tras una investigación liderada por las autoridades locales. Según el medio chino 163.com, el reporte policial no menciona que Jiao tuviera un trastorno de identidad de género ni tendencias de travestismo clínicamente diagnosticadas, por lo que su perfil ha sido difícil de encasillar.

Además, el medio asiático The Standard reveló que Jiao afirmaba haber tenido relaciones sexuales con más de mil hombres, aunque las autoridades descartaron esa cifra y la consideraron “exagerada”. No se brindó un número concreto, pero se cree que fueron menos de 300 y se confirmó que vendía el contenido grabado sin consentimiento, lo cual constituye un delito grave en China. Esto ha llevado a que surga el rumor de una supuesta ejecución, aunque esto no está confirmado.

Según publicó EuroNews, muchos de los encuentros se realizaron sin protección, lo que ha generado preocupación por posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH. Sin embargo, por el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de casos de ETS vinculados directamente a este caso.