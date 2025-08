¿No son privadas? Revelaron cómo se pueden ver las conversaciones de otras personas con ChatGPT

Una investigación publicada esta semana por Fast Company reveló que miles de conversaciones generadas con ChatGPT están siendo indexadas por Google y otros motores de búsqueda, volviéndose accesibles públicamente incluso si los usuarios las compartieron de manera privada.

El informe, titulado “Google podría estar leyendo tus conversaciones de ChatGPT”, plantea una importante advertencia sobre la privacidad en el uso de inteligencia artificial.

Se conoció un informe que muestra que las conversaciones con chatgpt se indexaban en Google.

¿Cómo terminan en Google estas conversaciones?

El foco está puesto en la opción de “compartir” que ofrece ChatGPT, que permite generar una URL para difundir una conversación. Esa dirección es pública y rastreable por los buscadores, a menos que el usuario desactive explícitamente la opción de visibilidad en la web.

Según el artículo, más de 4.500 conversaciones compartidas están ya indexadas por Google. Aunque los nombres personales no figuran en los enlaces, muchos usuarios podrían ser identificables por el contenido de los diálogos, que incluyen temas sensibles como salud mental, adicciones o experiencias de abuso.

Para encontrarlas solo era necesario buscar: site:chatgpt.com/share + una palabra de lo que te interesara saber. Sin embargo, ya esta opción dejó de funcionar.

¿Es un error técnico?

Fast Company aclara que no se trata de una falla del sistema, sino de cómo funciona la opción de compartir: al generar el enlace, el contenido se vuelve automáticamente público salvo que se indique lo contrario. El sistema muestra un mensaje discreto advirtiendo que el link será accesible en búsquedas web, pero muchos usuarios no reparan en esa nota o no comprenden el alcance del aviso.

Una vez compartido, el único modo de eliminar esa conversación del índice de búsqueda es borrarla directamente desde la cuenta de ChatGPT.

Este hallazgo plantea un problema creciente sobre la gestión de la privacidad en herramientas de IA generativa. Muchos usuarios comparten sus chats como una forma práctica de guardar una respuesta o compartir información con colegas o amigos, sin saber que están exponiendo públicamente esos datos.