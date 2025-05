No descargues Magis TV para ver series y películas por estos 5 motivos

En los últimos meses, Magis TV se volvió popular entre los argentinos por prometer acceso gratuito e ilimitado a miles de series, películas y canales de televisión en vivo. Sin embargo, detrás de esta atractiva oferta se esconden graves riesgos para tu seguridad digital y legal.

A continuación, te explicamos 5 motivos por los que deberías evitar descargar Magis TV, especialmente si estás buscando alternativas confiables para ver contenido online.

Los 5 motivos por los que no se debería descargar Magis TV para ver series y películas

El listado de los peligros que tiene la aplicación:

1. Magis TV distribuye contenido de forma ilegal

Aunque Magis TV parece una app como cualquier otra, no cuenta con licencias legales para distribuir películas, series ni señales de TV paga. Esto significa que, al usarla, estás accediendo a contenido pirateado. En Argentina, aunque el consumo no siempre es penado, el uso y la promoción de estos servicios pueden acarrear consecuencias legales, y sobre todo, vulneran los derechos de autor.

2. Podés infectarte con virus o malware

Muchos usuarios que descargaron la app desde sitios no oficiales reportaron que sus dispositivos comenzaron a funcionar mal. Pop-ups, redireccionamientos a sitios peligrosos y accesos no autorizados a datos personales son algunas de las consecuencias. Al no estar disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, Magis TV representa un riesgo importante de seguridad informática.

Especialistas de ciberseguridad recomiendan no instalarlo en celulares porque conlleva la exposición del dispositivo móvil a malwares.

3. Tus datos personales pueden quedar expuestos

Magis TV solicita permisos innecesarios para una app de streaming, como acceso a contactos, ubicación o almacenamiento. Esto podría usarse para recolectar información sensible sin tu consentimiento, que luego puede venderse en mercados de datos o usarse para campañas de phishing. En un contexto donde la ciberseguridad es prioridad, esto representa un riesgo grave para los usuarios.

4. La calidad del contenido es baja y poco confiable

A diferencia de servicios legales como Netflix, Star+ o Flow, Magis TV no garantiza calidad HD, subtítulos ni estabilidad en las transmisiones. Muchos enlaces no funcionan o se cortan en medio de una película. Además, los contenidos pueden estar mal traducidos o editados, afectando la experiencia de visualización.

5. Podés ser bloqueado por tu proveedor de Internet

Algunos proveedores de Internet en Argentina ya comenzaron a bloquear el acceso a servidores de IPTV piratas, como los que utiliza Magis TV. Esto no solo impide el acceso al contenido, sino que también puede afectar el rendimiento general de tu conexión o dejar rastros de tu actividad que comprometan tu privacidad.