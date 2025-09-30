Multa de hasta $800.000 por esta infracción de tránsito muy común en Argentina

Luego de confirmar que la distribución de matrículas ya está completamente normalizada en Argentina, el Gobierno Nacional anunció que la multa por circular sin patente podría alcanzar los $800.000.

Cómo verificar si puedo retirar mi patente

Los Registros Automotores recibieron todas las chapas pendientes y ahora es responsabilidad de los titulares acercarse a retirarlas. A través de la página oficial de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA), las fuerzas de seguridad y los conductores pueden chequear si la patente se encuentra disponible.

Se informó que el proceso de entregas de chapas para autos 0 km fue restablecido en todas las jurisdicciones, permitiendo así que los autos recientemente inscriptos tengan la documentación completa y circulen sin problemas legales.

Cuántas chapas de patente se entregaron

La distribución masiva permitió resolver el conflicto de falta de stock en medio de un repunte histórico en la venta de autos 0 km. Actualmente, hay más de 55.000 chapas disponibles para entrega inmediata, según el Gobierno. Esto significa el abastecimiento tras meses de demoras.

“Los Registros Automotores recibieron todas las matrículas pendientes; ahora es responsabilidad de los usuarios acercarse a retirarlas”, señalaron fuentes oficiales.

Patentes. Imagen ilustrativa.

Qué pasó con la crisis de las chapas

El problema comenzó en 2023, cuando las restricciones a las importaciones, la dependencia de un único proveedor estatal y la crisis económica generaron un colapso en la producción y distribución. Esa situación obligó a muchos conductores a circular sin patente, exponiéndose a sanciones elevadas.