Martín Fierro 2025: censura previa, narcos y “sobres”, el mensaje comprometido de Rodolfo Barili

Rodolfo Barili ganó el Martín Fierro a la Labor Periodística Masculina, terna en la que competía con Nelson Castro y Claudio Rígoli. En una noche en donde no hubo, en general, mensajes políticos como en otras oportunidad, el conductor de Telefe Noticias fue punta de lanza.

En primer lugar, lo compartió con los colegas a quienes les ganó en esta oportunidad. “En este momento en donde se apunta con el dedo a los que hacemos periodismo, es un buen ejemplo: los tres somos distintos. Hay tantos periodismos como periodistas”, señaló.

En este aspecto, ahondó: “No hay ni buenos ni malos: distintos. Lo mejor que puede haber es un montón de opciones para que la gente elija”.

También enfatizó: “Yo seguiré creyendo siempre en el periodismo decente, de quienes se levantan a buscar la verdad y contarla. Bancarse las consecuencias, sin censura previa. Creyendo en la ética que de debe rodear a la labor periodística”.

El mensaje de Barili para los jóvenes periodistas

Antes de terminar su discurso, Barili quiso dejar un mensaje para las nuevas generaciones de periodistas. “Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerlo: no es esta. Si buscan sobres, al correo. Pero si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se bancan que los narcos terminen matando a pibas, sin importar de qué lado de la General Paz: bienvenidos", señaló.

Hasta ese momento, fue el único en hacer alguna mención al triple femicidio que estremece al país. “Esta es la pasión más linda del planeta, se los aseguro”, agregó.

Para cerrar, destacó que en estos días cumple 32 años en Telefe, agradeció la oportunidad de quien le abrió la puerta y le hizo “cumplir un sueño a un pibe del interior”. También resaltó la labor de su equipo y sumó agradecimientos a sus amigos de la infancia, a su esposa Lara y a sus hijos.