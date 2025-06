Magis TV: cómo ver partidos, series y películas desde tu celular o TV

En medio del auge de las plataformas de streaming y la búsqueda constante de alternativas económicas para acceder a contenidos audiovisuales, una aplicación no oficial llamada Magis TV se volvió tendencia en Argentina. Aunque no está disponible en tiendas oficiales como Google Play o App Store, miles de usuarios ya la utilizan para ver partidos de fútbol, series y películas, tanto nacionales como internacionales, desde sus celulares, Smart TVs o dispositivos con Android TV.

¿Qué es Magis TV?

Magis TV es una aplicación de terceros que ofrece acceso a una amplia variedad de contenidos audiovisuales, incluyendo canales de televisión en vivo, transmisiones deportivas, estrenos de cine y series completas. Su catálogo suele actualizarse con frecuencia y apunta principalmente a usuarios que desean ver TV paga sin contratar servicios.

Una opción muy utilizada y peligrosa.

Lo más importante: Magis TV no es una aplicación oficial ni está aprobada por las grandes compañías de contenidos. Por eso, no se encuentra en los markets oficiales y requiere la descarga manual de un archivo APK para ser instalada en dispositivos Android. Para usuarios de iPhone o Apple TV, su uso está limitado o requiere configuraciones externas no recomendadas.

Cómo ver Magis TV desde tu celular o Smart TV

Quienes desean probar esta plataforma, generalmente siguen estos pasos:

Descargar el archivo APK desde sitios web externos (esto implica ciertos riesgos de seguridad). Instalarlo en el dispositivo móvil o en un Android TV Box. Acceder con un usuario y contraseña, muchas veces adquiridos a través de revendedores en redes sociales o grupos de Telegram. Una vez dentro, navegar por un menú donde se puede elegir entre canales deportivos, películas, contenido infantil, series dobladas o subtituladas, entre otros.

En celulares, tablets y algunos televisores inteligentes con Android, la experiencia de uso suele ser fluida. También se puede utilizar un control remoto virtual o dispositivos como el Fire Stick para facilitar la navegación.

Aplicación con contenido de streaming sin derechos de transmisión.

¿Es legal usar Magis TV?

Al no ser una app oficial ni tener derechos de distribución confirmados, Magis TV opera en una zona gris desde el punto de vista legal. La mayoría de los contenidos que ofrece están protegidos por derechos de autor, y su distribución sin licencia puede infringir normativas locales o internacionales.

Aunque los usuarios no suelen recibir sanciones por consumir este tipo de servicios, es importante advertir que su uso no es legal según las políticas de la mayoría de las plataformas de streaming y compañías productoras. Además, al instalar apps no oficiales, se corre el riesgo de exponer el dispositivo a virus, malware o robo de datos personales.