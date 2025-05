Magis TV: cómo instalar la última versión de la APK para ver series y películas

En un país donde cada peso cuenta, cada vez más argentinos buscan formas económicas de acceder a entretenimiento. En ese contexto, Magis TV ha comenzado a ganar notoriedad como una app gratuita para ver canales en vivo, películas y series, todo sin pagar una suscripción. Pero, ¿es realmente segura? ¿Es legal en Argentina? ¿Vale la pena instalarla en tu Smart TV?

¿Qué es Magis TV?

Magis TV es una aplicación de streaming no oficial que ofrece acceso gratuito a contenido en vivo y bajo demanda. Su catálogo incluye canales deportivos, noticias internacionales, películas de estreno y series populares. Es compatible con dispositivos Android y Android TV, lo que facilita su instalación en la mayoría de los televisores inteligentes disponibles en el mercado argentino.

A diferencia de las plataformas tradicionales, Magis TV no cobra suscripción mensual, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes quieren ahorrar.

Una opción muy utilizada y peligrosa.

¿Es Magis TV legal y segura en Argentina?

Acá está el punto más delicado. Magis TV no cuenta con licencias oficiales para la retransmisión de muchos de los contenidos que ofrece. Es decir, aunque puedas acceder a una gran variedad de programación, estás ingresando a un terreno legalmente gris.

En cuanto a la seguridad, descargar archivos APK desde fuentes no oficiales puede implicar riesgos: virus, malware o incluso acceso no autorizado a tus datos personales. Si bien muchos usuarios aseguran no haber tenido problemas, no existen garantías.

Conclusión: usar Magis TV puede implicar riesgos legales y de ciberseguridad. La decisión depende de cada usuario.

¿Hay alternativas legales?

Sí. Si preferís no correr riesgos, tenés varias opciones legales disponibles en Argentina:

Netflix : plan básico desde AR$2.499.

Disney+ y Star+ : combo con contenido familiar, deportes y estrenos.

Amazon Prime Video: series y películas con prueba gratuita.

Estas plataformas requieren suscripción, pero garantizan calidad, seguridad y legalidad.

Cómo instalar Magis TV en tu Smart TV con Android

Si decidís probar Magis TV, acá te explicamos cómo instalarla paso a paso en tu Android TV. No está disponible en Google Play, por lo que hay que usar un archivo APK.

Lo que necesitás:

Un celular Android.

Un televisor con Android TV.

Conexión a internet estable.

Paso a paso:

Descargá las apps necesarias: En ambos dispositivos, bajá la app “Send Files to TV” (para enviar archivos). En el TV, instalá también un gestor de archivos (como File Commander). Conseguí el archivo APK de Magis TV: Buscalo en sitios conocidos por compartir apps Android. (¡Ojo! Siempre chequeá que sea una fuente segura). Transferí la APK al TV: Abrí “Send Files to TV” en ambos dispositivos. Enviá el archivo desde tu celular al televisor. Instalá la APK: En el TV, abrí el gestor de archivos. Buscá el archivo recibido, seleccioná e instalá. Activá la opción “instalar apps desde orígenes desconocidos” si lo pide.

¡Listo! Ya deberías poder abrir Magis TV y comenzar a ver contenido.