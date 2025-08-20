Lo que debía ser un momento feliz para Lucía, una joven de Palermo, se convirtió en una situación insólita que rápidamente se viralizó en redes sociales. La joven había recibido la confirmación de que podía adoptar una gatita de una rescatista que la tenía en tránsito, pero todo cambió cuando la mujer revisó sus redes sociales.

Los chats de la rescatista discriminando a la joven

En los chats difundidos por Clarín, Silvia, la rescatista, primero confirma la adopción y luego se retracta por ver fotos de la joven apoyando a Javier Milei: “Hay un solo problema: sos mileísta. Qué tremendo…”.

Le negaron adoptar un gato por apoyar a Javier Milei y el caso se volvió viral

Cuando Lucía preguntó qué tenía que ver eso con el animal, la respuesta fue aún más sorprendente: “Eran cosas de humanos y eso afecta al gatito. Una persona que apoya eso, ¿será buena y amorosa con el gatito?”.

Pese a las explicaciones de Lucía, quien aseguró tener todo listo para cuidar y brindar amor al animal, la rescatista no volvió a contestar. “Me sentí discriminada, encasillada en un estereotipo que ella se imaginó. Me preocupa que alguien que transita gatos ponga filtros políticos para decidir si una persona puede adoptar o no. Me parece algo delirante”, relató Lucía a Clarín.

El episodio desató un fuerte debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes respaldaron la queja de Lucía y quienes defendieron el derecho de los rescatistas a elegir a quién entregar a los animales.