Le habló a todos los chicos que le gustan para salir, pero el final la decepcionó

Una joven se hizo viral en TikTok cuando compartió su método para combatir la “depresión dominguera”. Romina intentó conseguirse una cita para hacer algo el fin de semana, lo posteó en redes, pero el final la decepcionó.

“Como tetas y vergüenza nunca tuve, le voy a hablar a todos los pibes que me gustan para ver si alguno quiere hacer algo para combatir la depre. Tiro la caña. Voy, ahí vamos”, arrancó la joven, que se grabó mientras mandaba mensajes a varios hombres.

“‘¿Qué onda ese domingo?’, ‘¿cómo va el domingo furioso?’. Acá hay uno que me dejó en visto el otro día, pero ya fue, le voy a hablar de nuevo. Ya fue, yo me mando. ‘¿Qué onda, perdido?’ ‘¿Estabas por el barrio el otro día?’”, dijo mientras tomaba coraje para mandar los mensajes.

Romina tuvo otra idea: hablarle a un vecino. “Hay uno que me gusta. Le voy a decir que no tengo luz, a ver si me invita y de paso me hace un vino, no sé”, contó entre risas.

Así terminó el domingo para la tiktoker

Cuando terminó de hablar con todos, miró a la cámara y se mostró nerviosa: “Tengo que esperar a ver si alguno engancha… Estoy nerviosa. Dios, no está pasando…”. Después, Romina se acercó a la computadora y exclamó, alegre: “¡Picó uno, picó uno!”.

Decepcionada, contó: “Ah, no, es mi viejo. Mi papá me pasa a buscar en quince minutos y me lleva a cenar. Bueno, igual creo que cumplí con mi objetivo porque al menos hice algo y me moví. La depresión dominguera la estoy combatiendo. Está mal, pero no tan mal”.

En comentarios, los usuarios la halagaron por su valentía y destacaron que lo importante es que se haya animado a hablar. “Yo ni a palos le mando nada a nadie”, “yo espero que me vengan a buscar ellos”, “te admiro”.