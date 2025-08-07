Las impactantes fotos del OVNI que captaron en Salta

Lo que comenzó como una escapada turística al corazón de los Valles Calchaquíes terminó convirtiéndose en una experiencia cargada de misterio para Gustavo Yañez, un periodista mendocino que desde hace años investiga el fenómeno OVNI. El destino elegido fue Cachi, un pueblo salteño que para muchos fanáticos del tema tiene un “cielo especial”.

Aunque en su recorrido no notó nada fuera de lo común, todo cambió días después. Al revisar las fotos que tomó durante una excursión, descubrió lo que —según él— podría ser evidencia de una presencia inexplicable en el cielo. “Tomé varias fotos al azar el domingo, y cuando las amplié, ahí estaban”, escribió en sus redes sociales.

Las fotos de los OVNIS sobre Cachi

Las imágenes muestran puntos oscuros, una franja negra inusual y estelas densas que, según expertos consultados, no se comportan como las de un avión convencional. Intrigado, Yañez decidió analizar las fotos con ayuda de una inteligencia artificial, a la que le pidió que actuara como un experto en objetos voladores no identificados.

Las fotos de los OVNIS sobre Cachi.

Triángulos, orbes y trayectorias anómalas

El resultado fue inquietante. Según informó el medio Huarpe, la IA identificó formaciones triangulares, trayectorias anómalas y la presencia de “orbes” en el cielo de Cachi. Además, una de las imágenes muestra una estela horizontal que no se disipa en los extremos y que, en su interior, parece contener un objeto oscuro.

En otra fotografía, puede verse un avión con su estela habitual y, muy cerca, una segunda traza completamente distinta, lo que para los expertos es evidencia de que no se trataría de un fenómeno aéreo convencional.

Yañez no es ajeno a este tipo de experiencias. En diálogo con Huarpe, aseguró que Cachi tiene “una energía diferente” y que su cielo “nunca deja de sorprender”. No es casual que en ese mismo lugar el artista suizo Werner Jaisli haya construido el famoso “ovnipuerto”, una estructura geométrica considerada por muchos un sitio de contacto y peregrinación.

El periodista ya había vivido experiencias similares. Su interés por el fenómeno OVNI nació luego de un episodio en Chile que —según contó— le cambió la forma de ver el mundo. Desde entonces, realiza salidas nocturnas junto a su familia para observar el cielo, especialmente en Malargüe, a la que define como una “zona caliente de avistamientos”.

Durante la pandemia, Yañez recibió decenas de testimonios. El más escalofriante: el relato de dos mujeres que aseguraron haber sido perseguidas por un OVNI mientras circulaban por la Ruta 40.