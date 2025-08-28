La verdad sobre la foto del piedrazo a Milei que circula en redes: ¿real o montaje?

La caravana electoral que encabezó el presidente Javier Milei este miércoles por la provincia de Buenos Aires terminó abruptamente a raíz de las agresiones que sufió la comitiva.

Las denuncias de los graves hechos comenzaron a multiplicarse, llenando las redes sociales de imágenes y pruebas de lo acontencido. En medio de esos posteos, hubo una que llamó la atención: es aquella en la que se ve cómo una piedra de importante tamaño viene cayendo muy cerca del mandatario.

Una de las imágenes sin piedra que circularon en redes

La controversia no tardó en llegar, ya que mientras del sector oficialista tomar esta foto como un símbolo de la “barbarie” sufrida en Lomas de Zamora, de la vereda de enfrente aseguraban que se trataba de un montaje.

De hecho, una cuenta parodia de X bajo el nombre “Flaco Dan” compartió la foto sin la piedra y muchos se hicieron eco de dicho posteo. "Buenas, acá el que sacó la foto. Confirmo que la piedra es un montaje, no esperaba esta repercusión. Saludos a todos", escribió.

¿Es real la foto de la piedra cerca de Milei?

El fotógrafo Juan Mabromata de la AFP fue el encargado de sacar la foto y asegura que es verdadera: la imagen con la piedra cayendo no es un montaje.

El recorrido del proyectil cerca de Milei

En el archivo de la agencia, el copy de la imagen en cuestión indica: “Manifestantes lanzan piedras contra el presidente argentino Javier Milei (centro), su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (oculta), el candidato a diputado del partido gobernante, José Luis Espert (izq.), y otros funcionarios y candidatos durante una caravana en Lomas de Zamora

Además, no es la única foto del momento que tomó el profesional, sino que tiene una secuencia en la que se puede ver el recorrido del proyectil en el aire.

“Tengo varias fotos que muestran la piedra antes, durante y después. Trabajo hace 20 años en AFP; agregar o quitar un elemento de la foto es causal de despido justificado”, dijo Mabromata, según consigna Chequeado.