La reacción en vivo de los impulsores de Ficha Limpia tras el rechazo del Senado: “Se cayó”

Todo fue sorpresa y confusión este miércoles cuando la esperada Ficha Limpia se cayó en el Senado porque dos senadores misioneros dieron vuelta su voto.

Quienes tampoco lograban salir de su asombro y desazón fueron la periodista Fanny Mandelbaum, la diputada Silvia Lospennato y el licenciado Gastón Marra, impulsores del proyecto. Los tres esperaban con una gran sonrisa la votación en vivo en TN, para debatir luego sobre el escenario político que este cambio suponía.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban y para sorpresa de todos, la votación resultó negativa. Por apenas dos votos la propuesta vuelve a foja cero.

La reacción en vivo de los impulsores de Ficha Limpia

El compilado de imágenes del antes y después de la votación muestra por un lado el entusiasmo y la ilusión y, por otro, la indisimulable cara de asombro y decepción de los tres.

Todo era sonrisas cuando los conductores ponderaban su compromiso para “terminar con la casta”, pero fue imposible esconder la bronca que les provocó el rechazo.

“Si sale como parece que podría ocurrir se lo debemos en gran parte a ellos tres”, presentaban. Pero el final sería otro.

“Se cayó”, se escuchó en off cuando la pantalla mostraba el resultado de la votación. Enseguida se apuraron a explicar que se necesitaba mayoría absoluta: 37 votos, pero el resultado había sido de 35 negativos y 36 positivos.

Incrédulos, Fanny desde su casa y los otros dos en el estudio buscaban respuestas mirando a los costados. El que más bronca masticaba era Gastón Marra, que no tardó en realizar un duro descargo en su cuenta de X: "Les pedí que confiaran en mí, que íbamos a tener ley nacional de Ficha Limpia. Y les fallé. Perdón. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hasta acá llegué“. Una de las lecturas sobre el mensaje del profesor de la UBA se relaciona con la posibilidad de que el oficialismo haya boicoteado la ley para mantener en competencia a Cristina Kirchner y polarizar con su imagen.