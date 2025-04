La relación entre Buenos Aires y las provincias del interior siempre fue tensa. Pero en los últimos años, el malestar hacia el centralismo porteño volvió con fuerza. En redes sociales, medios y conversaciones cotidianas, muchas voces del interior cuestionan el rol dominante del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la vida política, económica y cultural del país. Pero ¿hay una provincia que se destaque por este rechazo? ¿Es una construcción cultural o una expresión de desigualdad federal?

La provincia que más rechaza a los porteños, según la inteligencia artificial

Cuando fue consultado, ChatGPT dio su contundente respuesta y explicó los motivos: “Córdoba es, sin duda, la provincia que más visiblemente expresa su rechazo hacia Buenos Aires. Con una identidad cultural muy marcada, una historia de autonomía política y un estilo propio de ver el país, la crítica al “porteñismo” se vuelve parte de su cotidianidad. Desde la Reforma Universitaria hasta el Cordobazo, pasando por el humor cordobés y sus expresiones populares, Córdoba ha sabido marcar distancia con el centro del poder nacional, a menudo con ironía y picardía".

El Obelisco, azul.

Otras provincias mencionadas por la inteligencia artificial

A la hora de dar su devolución, no se quedó con una sola y decidió hablar sobre otras: “En el norte del país —provincias como Tucumán, Jujuy o Salta—, el rechazo no tiene tanto un tono cultural como una raíz estructural. El acceso desigual a la infraestructura, los fondos públicos y la cobertura mediática genera una sensación de exclusión y olvido. En esta región, Buenos Aires no se percibe solo como capital: se vive como símbolo del abandono estatal”, y concluyó: “Mendoza es otra provincia con una identidad fuerte que plantea distancia con Buenos Aires, especialmente en el plano político. Debates sobre autonomía fiscal, reclamos por el reparto de recursos, e incluso expresiones simbólicas como el “#Mendoexit”, revelan un clima donde la demanda federalista se vuelve cada vez más visible.