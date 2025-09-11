La polémica opinión de Charlie Kirk, el aliado de Trump que fue asesinado, sobre el Papa Francisco: “Marxista”

Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello este miércoles, mientras ofrecía una charla en Utah. El activista de derecha, aliado de Donald Trump, tenía posturas al menos cuestionables sobre los temas más sensibles. Una de las opiniones viralizadas tras su muerte fue la que tenía sobre el Papa Francisco.

Charlie Kirk junto a Donald Trump.

En un video que comenzó a circular en redes, Kirk se muestra en contra de quien por aquel entonces era Papa: el argentino Jorge Bergoglio, que falleció en abril último.

El activista lo consideraba “marxista” y, como bien es sabido, quienes tienen un perfil ideológico de derecha usan ese término de manera peyorativa. A la vez que estaba seguro de que “no era lo mejor que la Iglesia tenía para ofrecer como cabeza”.

La opinión de Kirk sobre el Papa Francisco

“El gran problema es el papado. No puedo superar la idea de que este marxista, que se hace llamar la cabeza de la Iglesia, sea el representante de Nuestro Señor”, decía.

Y consideraba que “ningún católico puede ver al Papa Francisco y decir que eso es lo mejor que la Iglesia tiene para ofrecer”.

En la misma crítica al Papa, aprovecho para lanzar un comentario cargado de subestimación acerca de la Argentina: “¿Por qué debería importarme en absoluto lo que este tipo de Argentina tiene para decir? Si tu Papa empieza a decir locuras, quizás no sea el Papa y es una mala representación”.

La polémica postura de Kirk sobre la libre tenencia de armas

Tras la confirmación de su muerte comenzaron a viralizarse videos en los que se lo escucha argumentando sus polémicas posturas. Una de las más discutidas es aquella tomada en relación a la tenencia de armas.

En abril de 2023, Kirk había opinado que las muertes por arma de fuego eran “desafortunadamente” un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas. Lo grave del caso es que su comentario fue realizado luego de que tuviera lugar un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, en el que murieron tres adultos y tres niños.